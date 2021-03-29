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- 29 Mar 2021 - 15:27 G: 29 Mar 2021 - 15:33

Müge Anlı’da Sezen Ünlü Olayı Nedir? Sezen Ünlü Kimdir, Neden Öldü?

Türkiye hafta sonunda yine bir kadın cinayeti ile uyandı. Kadına şiddetin bir türlü eksiltilemediği ülkemizde Kadın cinayetleri artmakta. Bu sefer ki talihsiz kadın henüz 17 yaşında bir çocuk ve hamile. Bu konunun acınası durumu Müge Anlı'da ses buldu. Müge Anlı'nın ele aldığı konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’te işlenen Sezen Ünlü cinayeti gündeme bomba gibi düştü. Program ile Türkiye’nin gündemine düşen 17 yaşındaki genç kızın ölümü sosyal medya tartışma yarattı. 17 yaşında ve hamile olan Sezen Ünlü’nün Müge Anlı’da gündeme gelmesinin ardından olayın arka planı merak edildi.

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından Müge Anlı İle Tatlı Sert çarpıcı gündemleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Programa son olarak 17 yaşındaki Sezen Ünlü’nün babası katıldı. Kızının ölüm haberi sonrasında yıkılan baba canlı yayında yaşananları anlattı. 17 yaşındaki Sezen Ünlü’nin ölümünün ardından yaşananların arka planı merak edildi. Programda işlenen korkunç cinayet sosyal medyada da tartışma yarattı. 17 yaşında Sezen Ünlü imam nikahı ile evli olduğu Anıl Yolum tarafından öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından Anıl Yolum tutulandı. Olayın ayrıntıları ise programda konuşuldu.

29 Mar 2021 - 15:27 - Müge Anlı Haberleri

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