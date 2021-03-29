Müge Anlı’da Sezen Ünlü Olayı Nedir? Sezen Ünlü Kimdir, Neden Öldü?

ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’te işlenen Sezen Ünlü cinayeti gündeme bomba gibi düştü. Program ile Türkiye’nin gündemine düşen 17 yaşındaki genç kızın ölümü sosyal medya tartışma yarattı. 17 yaşında ve hamile olan Sezen Ünlü’nün Müge Anlı’da gündeme gelmesinin ardından olayın arka planı merak edildi.

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından Müge Anlı İle Tatlı Sert çarpıcı gündemleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Programa son olarak 17 yaşındaki Sezen Ünlü’nün babası katıldı. Kızının ölüm haberi sonrasında yıkılan baba canlı yayında yaşananları anlattı. 17 yaşındaki Sezen Ünlü’nin ölümünün ardından yaşananların arka planı merak edildi. Programda işlenen korkunç cinayet sosyal medyada da tartışma yarattı. 17 yaşında Sezen Ünlü imam nikahı ile evli olduğu Anıl Yolum tarafından öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından Anıl Yolum tutulandı. Olayın ayrıntıları ise programda konuşuldu.