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- 29 Mar 2021 - 17:21 G: 29 Mar 2021 - 17:32

Altın Fiyatları Yukarı Yönlü İvmeleniyor! Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin 750 liraya ulaştı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 283 bin 615,55 lira, işlem miktarı ise 1.668,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 756 milyon 321 bin 319,45 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 445.000,001.729,35 En Düşük 445.430,001.715,00 En Yüksek 453.750,001.728,00 Kapanış 453.750,001.724,00 Ağırlıklı Ortalama 449.227,891.722,04 Toplam İşlem Hacmi (TL) 740.283.615,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.668,86
Toplam İşlem Adedi 62

29 Mar 2021 - 17:21 AA İstanbul- Ekonomi

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