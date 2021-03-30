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- 30 Mar 2021 - 15:00 G: 30 Mar 2021 - 15:05

HOLO Neden Yükseliyor? HOLO Ne Kadar Yükselecek, Nerede Duracak?

Kriptopara piyasası büyümeye devam ediyor. Bir çok alt para birimleri oluşan sektörün yeni gözdesi ise HALO oldu. Yükseliş hızını iyice artıran Halo ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
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Kripto para piyasasının popülerliğinin her geçen gün artmaya devam ettiği bugünlerde lider kripto para birini Bitcoin’in yanı sıra altcoinler de performansları ile yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Blok zinciri teknolojisinin kullanımını gerekli kılmayan DApp’leri geliştirmek için çerçeve olan Holochain son günlerde inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Merkezi olmayan uygulamaları bünyesinde bulundurmak için kullanılan eşler arası dağıtılmış bir platform olan HOLO’nun bu yükselişi kripto para camiasında büyük yankı uyandırdı. Son günlerde popülerleşen HOLO’nun yükselişi yatırımcıları sevindirirken neden yükseldiği ise merak konusu oldu.

Holochain fiyatındaki inanılmaz yükseliş, fiyat grafiği üzerinde net olarak kendisini gösteriyor. Son bir ay içinde yüzde 340 oranında yükseliş gösteren koin, son bir hafta içinde ise yüzde 56 değer kazandı. 24 saat içindeki yükselişi de yüzde 27 oranında olan bu altcoinin neden bu kadar hızlı bir yükseliş gösterdiği ise merak konusu oldu. Yatırımcıları HOLO’nun neden yükseldiğini ve yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

30 Mar 2021 - 15:00 - Ekonomi

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