Müge Anlı’da Ayten Sevim Olayı Nedir? Ayten Sevim Kimdir, Eşi Mi Öldürdü?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’te ekrana gelen şüpheli cinayet olayı herkesin dikkatini çekti. 62 yaşındaki Ayten Sevim’in kızları, annelerinin ölümünde şüpheli durumların olduğunu iddia ederek programa katıldı. Programda babalarının annelerini öldürmüş olabileceğini iddia eden kız kardeşler şaşkınlık yaratırken, Müge Anlı ve ekibi şüpheli ölümün arkasındaki gerçekleri araştırıyor.

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşıyor. İlgi ile takip edilen yapımda şüpheli kayıp ve cinayet olayları ekrana geliyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem olan programa iki gün önce konuk olan kız kardeşlerin iddiaları ise yine şaşkınlık yarattı. Anneleri Ayten Sevim’in ölümünde şüpheli durumlar olduğunu iddia eden kız kardeşler Müge Anlı’dan yardım istedi. Kız kardeşler annelerini babaları Mürettin Sevim’in öldürmüş olabileceğini iddia ediyor. Müge Anlı ve ekibi konu ile ilgili araştırmalara başladı. Şüpheli gelişmeler ise merak yarattı.

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşıyor. İlgi ile takip edilen yapımda şüpheli kayıp ve cinayet olayları ekrana geliyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem olan programa iki gün önce konuk olan kız kardeşlerin iddiaları ise yine şaşkınlık yarattı. Anneleri Ayten Sevim’in ölümünde şüpheli durumlar olduğunu iddia eden kız kardeşler Müge Anlı’dan yardım istedi. Kız kardeşler annelerini babaları Mürettin Sevim’in öldürmüş olabileceğini iddia ediyor. Müge Anlı ve ekibi konu ile ilgili araştırmalara başladı. Şüpheli gelişmeler ise merak yarattı.