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- 30 Mar 2021 - 15:29 G: 30 Mar 2021 - 15:32

Eski Beşiktaşlı Yıldız Futbolcu, Takımıyla 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin köklü ekiplerinden Olympique Lyon forması giyen Marcelo takımıyla yeni sözleşme imzaladı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

30 Mar 2021 - 15:29 AA İstanbul- Spor

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