Masterchef Yarışmacısından Şok Değişim! Sadece Üç Ay İçerisinde Adeta Evrime Kafa Attı! Bambaşka Birine Dönüştü...

Survivor 2021 yılında yer alan ünlü isim, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Hem hayatından hem de sosyal aktivitelerinden paylaşımlar yapan Masterchef yarışmacısı, dikkatleri tamamen üzerine çekiyor. Yarışmadan elendikten sonra sevenlerine yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Zor bir hayat yaşadığını dile getiren isim, Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in dikkatini çekmişti. Yarışmacının elenme gecesinde ise Somer Şef ve Mehmet Şef gözyaşlarını tutamamıştı. Olay yaşandıktan kısa bir süre sonra ise Mehmet Şef ve Somer Şef'in o isme binlerce yardım yaptığına dair iddialar gündeme gelmişti. İşte değişime uğrayan o yarışmacı!