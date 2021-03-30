Masterchef Yarışmacısından Şok Değişim! Sadece Üç Ay İçerisinde Adeta Evrime Kafa Attı! Bambaşka Birine Dönüştü...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması birkaç ay önce büyük finali yaşayarak bitmişti. Birbirinden iddialı yarışmacıların bulunduğu yarışma tüm heyecanıyla son bulmuştu. Masterchef sevenler ise yarışmanın bitmesiyle birlikte büyük bir hüsrana uğramıştı. Sevilen yarışmacılar arasında yerini alan bir simin değişimi ise büyük bir şok nedeni oldu.
Survivor 2021 yılında yer alan ünlü isim, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Hem hayatından hem de sosyal aktivitelerinden paylaşımlar yapan Masterchef yarışmacısı, dikkatleri tamamen üzerine çekiyor. Yarışmadan elendikten sonra sevenlerine yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti.
Zor bir hayat yaşadığını dile getiren isim, Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in dikkatini çekmişti. Yarışmacının elenme gecesinde ise Somer Şef ve Mehmet Şef gözyaşlarını tutamamıştı. Olay yaşandıktan kısa bir süre sonra ise Mehmet Şef ve Somer Şef'in o isme binlerce yardım yaptığına dair iddialar gündeme gelmişti. İşte değişime uğrayan o yarışmacı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.