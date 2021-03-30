Çağatay Ulusoy'un oynadığı Yeşilçam dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu "Yeşilçam" dizisinin ilk bölümü 22 Nisan'da yayınlanacak
Yeşilçam dönemini bir sinema tutkunu üzerinden anlatan "Yeşilçam" adlı dizi, 22 Nisan'da BluTV'de izleyicilerle buluşacak.
Türk sinemasının 1960'lı yıllarını ele alan dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'i canlandırdığı dizinin fragmanı müzikleriyle dikkati çekiyor.
Fragmanda, Semih Ateş'in çekmek istediği filmden Yeşilçam dünyasının kurallarına, o dünyada kendini var etmek isteyenlerin hayallerine ve hayal kırıklıklarına kadar birçok kesit yer alıyor.
İzleyenlerin o döneme dair anılarını yeniden hatırlayacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ulusoy'un yanı sıra Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş da bulunuyor.
Senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Sunset Film imzalı "Yeşilçam" dizisinin yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor.
"Yeşilçam" adlı dizinin ilk bölümü, 22 Nisan'da BluTV'de yayınlanacak.
30 Mar 2021 - 20:01 AA İstanbul- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.