Sefirin Kızı Dizisi Final Yapacağını Açıkladı! Tuba Büyüküstün’de Diziyi Kurtaramadı! Star TV Yeni Dizi İçin Sefirin Kızı Dizisinin Fişini Çekti!

Star TV son zamanlarda başarılı yapımlar ile dizi izleyicileri kendisine çekmeyi başarıyor. Sefirin kızı dizisi de bunlardan bir tanesi. Fakat Sefirin Kızı dizisinde kayda geçen bu önemli değişiklik dizi severlerde çarpıcı bir etkiye neden oldu. Son olarak Neslihan Atagül ayrılığı yaşayan dizi seyircisini üzmüştü.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı dizinin son bölümleri heyecan ve dram sahneleriyle seyircisini etkilemeyi başarmıştı. Sevilen dizi üzerine yeni kararların alınması ise herkesi derinden etkiledi. Yeni projeler ile seyircisine içerik hazırlığı içinde olan Star TV, Sefirin Kızı dizisi için planlarını hazırladı. Merakla beklenen bu kararın açıklanmasının ardından Sefirin Kızı dizisi izleyenlerini sessizliğe boğdu.