Sefirin Kızı Dizisi Final Yapacağını Açıkladı! Tuba Büyüküstün’de Diziyi Kurtaramadı! Star TV Yeni Dizi İçin Sefirin Kızı Dizisinin Fişini Çekti!
Sefirin Kızı severlerine ağır darbe. Sevilen dizi çalkantıya girdi. Alınan bu karar kimsenin beklemeyeceği türdendi. Star TV herkesi şaşkına çevirecek bu karara imza attı. Pazartesi akşamları seyircisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisinde çok önemli bir gelişmeler yaşandı. Reytingler üzerinden yapılan bu hesaplar ile Sefirin Kızı dizisini çok önemli bir şey bekliyor.
Star TV son zamanlarda başarılı yapımlar ile dizi izleyicileri kendisine çekmeyi başarıyor. Sefirin kızı dizisi de bunlardan bir tanesi. Fakat Sefirin Kızı dizisinde kayda geçen bu önemli değişiklik dizi severlerde çarpıcı bir etkiye neden oldu. Son olarak Neslihan Atagül ayrılığı yaşayan dizi seyircisini üzmüştü.
Başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı dizinin son bölümleri heyecan ve dram sahneleriyle seyircisini etkilemeyi başarmıştı. Sevilen dizi üzerine yeni kararların alınması ise herkesi derinden etkiledi. Yeni projeler ile seyircisine içerik hazırlığı içinde olan Star TV, Sefirin Kızı dizisi için planlarını hazırladı. Merakla beklenen bu kararın açıklanmasının ardından Sefirin Kızı dizisi izleyenlerini sessizliğe boğdu.
31 Mar 2021 - 14:58 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.