31 Mar 2021 - 15:07 Güncelleme: 31 Mar 2021 - 15:20
156 Tüp Kobra Yılanı Zehri Ele Geçirildi! 3 Zanlı Gözaltında
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kobra cinsi yılanın 156 tüp zehri ele geçirildi. İşte detaylar..
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 156 tüp kobra zehri ele geçirilen 2 otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler takibe aldıkları 2 otomobili kent girişinde durdurdu. Araçlarda 156 tüp kobra zehri ele geçirildi, A.A, O.D. ve M.H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.