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- 31 Mar 2021 - 15:07 G: 31 Mar 2021 - 15:20

156 Tüp Kobra Yılanı Zehri Ele Geçirildi! 3 Zanlı Gözaltında

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kobra cinsi yılanın 156 tüp zehri ele geçirildi. İşte detaylar..

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 156 tüp kobra zehri ele geçirilen 2 otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları 2 otomobili kent girişinde durdurdu. Araçlarda 156 tüp kobra zehri ele geçirildi, A.A, O.D. ve M.H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

31 Mar 2021 - 15:07 AA Hatay- Gündem

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