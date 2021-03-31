Filyasyon Ekibinde Görevli Sağlık Çalışanlarına Saldıran Kişi Yakalandı!
Aydın'ın Söke ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanlarına saldıran kişi hakimlikçe tutuklandı. İşte detaylar...
Yenicami Mahallesi'nde dün yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Olay
Bir Kovid-19 hastasına ilaç vermek için dün Yenicami Mahallesi'ne giden filyasyon ekibine hastanın ismini soran C.G, bu bilginin paylaşılamayacağı yanıtı üzerine sağlık çalışanlarına saldırarak kaçmış, daha sonra polis tarafından yakalanmıştı.
Aydın'ın Söke ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanlarına saldıran kişi hakimlikçe tutuklandı.
31 Mar 2021 - 15:14 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.