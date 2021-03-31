BioNTech/Pfizer Kovid-19 Aşısı Yüzde Yüz Etki Gösterdi!
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş arası gençler arasında enfeksiyonu önlemede yüzde 100 etkili olduğunu açıkladı.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD’de 2 bin 260 genç üzerinde gerçekleştirilen faz 3 çalışmalarında aşının yüzde 100 etkili olduğu ve güçlü antikor tepkisi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gençler için yüksek koruma gösteren sonuçların İngiltere'de ortaya çıkan 'B.1.1.7' varyantı yayılmasına ilişkin son haftalarda görülen eğilimler göz önüne alındığında çok “cesaret verici" olduğunu belirtti.
Pfizer Başkanı Albert Bourla da aşıyı gençler için pazarlamak için önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım onayı almayı planladıklarını belirterek, aşılamanın önümüzdeki okul yılından önce başlamasını umduğunu kaydetti.
31 Mar 2021 - 15:22 AA - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.