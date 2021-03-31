Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünya evine girdi.
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünya evine girdi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çırağan Palace Kempisnki'de gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.
Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari kadro ile takım arkadaşları Caner Erkin ve Sinan Gümüş katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.