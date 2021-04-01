İtalyan yaka gömlekler yüz hatlarını daha keskin, omuzları daha geniş gösteriyor

Ünlü modacı Melik Kam, gömleklerde İtalyan yakaların kişinin yüz hatlarını daha keskin ve omuzlarını daha geniş gösterdiğini belirtti.

Kendi markasını yaratan ünlü modacı Melik Kam, tasarladığı gömleklerin tüm kumaşlarının İtalya’dan geldiğini söyleyerek, İtalyan yakaların kişinin yüz hatlarını daha keskin, omuzlarını daha geniş gösterdiğini ve özel kalıpları ile her fiziğe uyum sağladığını kaydetti.

Kravat tasarımlarının ise çok fazla kendini kombin içinde belli etmeyecek şekilde olduğunu ifade eden Kam, “Erkeklerin çoğu kravat takmayı sevmez ama İtalyan kumaşlardan üretilen kravatların kombin içindeki uyumu özel desenler ve renkler ile mükemmeldir.” dedi.

“Her ürünü özelleştirilmiş bir kombine dönüştürmeyi tercih ederim”

Ünlü modacı kendi koleksiyonunda her ürünü, kişiye özel, yeni ve özelleştirilmiş bir kombine dönüştürmeyi tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Baştan sona kişisel tarza yönelik tasarım yapıyorum. Kumaş ve malzeme seçimini, alışılmışın dışında düğmeler, astarlar, yeni form gömlek ve ceket yakaları, özel İtalyan kumaşlar, renk grupları gibi incelikli detayları, modern ve klasik fitleri, yüksek kaliteli işçilik gerektiren üretim sürecini başından sonuna lüks deneyimin hak ettiği özenle yürütüyor ve takip ediyorum.”

“En büyük lüks insanlara bu hayata sahip olabilme olasılığını verebilmek”

Birçok insan için lüksün pahalı eşyalar anlamına geldiğini dile getiren Kam, “Benim için lüks insanın yaşamak istediğini hayal ettiği hayatın bir parçasına sahip olabilmek demek. İşte benim için en büyük lüks insanlara bu hayata sahip olabilme olasılığını verebilmek. Günün her saatinde kendilerini çok özel ve olağanüstü hissetmelerine katkı yapmak.” şeklinde konuştu.