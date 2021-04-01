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- 01 Nis 2021 - 15:09 G: 01 Nis 2021 - 15:10

İtalya'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzun Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki defans oyuncusunun milli takım kampında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Kaan Ayhan'ın herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine ilgili sağlık prosedürlerinin uygulandığı ifade edildi.

01 Nis 2021 - 15:09 AA - Spor

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