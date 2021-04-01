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- 01 Nis 2021 - 15:36 G: 01 Nis 2021 - 15:46

2021 Mazot Gübre Desteği Ne Zaman Verilecek? 2021 Tarla Destek Parası Ne Zaman Verilecek?

2021 yılı çiftçi destek ödemeleri başladı. Mazot ve gübre desteği alacak çiftçiler ödemelerle ilgili bilgileri merak ediyor. İşte verilecek desteklerle ilgili tüm detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

2020 yılından bu yana tüm dünya üzerinde etkili olan Covid-19 salgın sürecinde devlet destekleri daha önemli hale geldi. Ekonomik olarak zorlu geçen bu dönemlerde çiftçiler için düzenli aldıkları mazot gübre desteği ödemeleri de daha kritik noktada durmaya başladı. Devletin üretim faaliyetlerine destek olmak için yaptığı ödemeler arasında yer alan mazot gübre ödemelerinin ne zaman verileceği ise merak konusu oldu. Birçok çiftçi ödemelerin gerçekleşeceği tarihi merakla bekliyor.

Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok açıdan olumsuzluğa neden oldu. Salgın sürecinden en çok etkilenen alanlar arasında yer alan ekonomide de büyük krizler meydana geldi. Bu süreçte üretim faaliyetlerine devam etmeye çalışan çiftçilere ise devletten çeşitli destekler veriliyor. Çiftçilere normal dönemlerde de yapılan mazot gübre desteği ödemeleri de salgın sürecine daha önemli hale geldi. Üretim süreçlerindeki yüklerini hafifletmek için devletten destek alacak çiftçiler mazot gübre destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Çiftçiler bu sene ödeme alacaklarını tarihleri araştırmaya başladı.

01 Nis 2021 - 15:36 - Yaşam

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