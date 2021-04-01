Aleyna Tilki'den Skandal Paylaşım! Siyah Mini Elbisesiyle Adayı Salladı! Konunun Acun Ilıcalı'yla Bir Alakası Yok! Bu Bambaşka Bir Şey!

Siyah mini elbiseli pozu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, resmen adayı salladı. Takipçilerini ve sosyal medya kullanıcılarını dehşet içinde bırakan bu paylaşımı adada yapan Aleyna Tilki, herkesi meraklandırdı. Tatil ve bir proje için adada bulunan Aleyna Tilki herkesi meraklandırıyor.

Sosyal medyada adeta depreme yol açan bu paylaşım Instagram’ı salladı, Twitter’da yer yerinden oynadı. Genç şarkıcı sürekli yaptığı açıklamalar ve imza attığı projeleri ile sürekli gündemdeki yerini korurken bu sefer siyah mini elbise ile adada öyle bir poz verdi ki görenler hayretler içinde kaldı. Cesaretli pozuna dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.