Aleyna Tilki'den Skandal Paylaşım! Siyah Mini Elbisesiyle Adayı Salladı! Konunun Acun Ilıcalı'yla Bir Alakası Yok! Bu Bambaşka Bir Şey!
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı paylaşımları ve iddialı çıkışları ile gündemden hiç düşmüyor. Çok genç yaşta büyük üne kavuşan Aleyna Tilki, sosyal medyadan öyle bir paylaşım yaptı ki sadece takipçileri değil tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Siyah mini bir elbise ile öyle bir poz verdi ki görenlerin ağzı açık kaldı.
Siyah mini elbiseli pozu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, resmen adayı salladı. Takipçilerini ve sosyal medya kullanıcılarını dehşet içinde bırakan bu paylaşımı adada yapan Aleyna Tilki, herkesi meraklandırdı. Tatil ve bir proje için adada bulunan Aleyna Tilki herkesi meraklandırıyor.
Sosyal medyada adeta depreme yol açan bu paylaşım Instagram’ı salladı, Twitter’da yer yerinden oynadı. Genç şarkıcı sürekli yaptığı açıklamalar ve imza attığı projeleri ile sürekli gündemdeki yerini korurken bu sefer siyah mini elbise ile adada öyle bir poz verdi ki görenler hayretler içinde kaldı. Cesaretli pozuna dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.