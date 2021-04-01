Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 Aşısı Virüsü Engelleme Oranı Belli Oldu!
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının virüsü 6 aya kadar yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı. İşte detaylar...
Bloomberg’in haberine göre Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin, aşılanan kişilerin 6 aya kadar korunduğunu ve yüzde 91,3 oranında hastalığı önlediğini gösterdiği belirtildi. Diğer yandan Kovid-19'un B1351 olarak da adlandırılan Güney Afrika türüne karşı da yaklaşık 800 kişinin katıldığı denemelerde virüsü önlemede yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.
Pfizer Başkanı Albert Bourla, yeni sonuçların, en az 6 aylık sürede aşılanan 12 binden fazla kişinin verilerine göre güncellendiğini söyledi.
BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin de yaptığı açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin aşının mevcut tüm varyantlara karşı etkili şekilde koruma sağladığını, bu durumun da sürü bağışıklığı ve dünyada salgının bitirilmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.