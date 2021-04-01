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- 01 Nis 2021 - 16:15 G: 01 Nis 2021 - 16:16

Berlin Eyaletinde Kovid-19 Tedbirleri Sertleştiriliyor!

Almanya'nın Berlin eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemler sıkılaştırılıyor. İşte detaylar..

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller, eyalet bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki durumu değerlendirdi ve alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, açık havada yarından itibaren 21.00-05.00 saatlerinde en fazla iki kişi bir araya gelecek.

Eyalette, 6 Nisan'dan itibaren özel buluşmalarda bir hane halkı başka bir haneden sadece bir kişi ile buluşabilecek. Ancak 14 yaşın altındaki çocuklar buna dahil olmayacak. Ayrıca bir kişi, 21.00-05.00 saatlerinde hane halkından olmayan başka birisiyle görüşemeyecek. Kreşler de 8 Nisan'dan itibaren kapatılacak, ancak özel ve acil bir sebepten dolayı çocuklarına bakma olanağı olmayan veliler çocuklarını kreşe gönderebilecek.

"Kimse 'ben güvendeyim' diyemez"

Berlin Eyaleti Başbakanı Müller, gençlere de virüsün bulaştığına işaret ederek, "Kimse 'ben güvendeyim' diyemez." dedi. Bundan dolayı kuralların ciddiye alınması çağırısında bulanan Müller, "Herkes, siyasi kararlardan bağımsız olarak bu salgından iyi bir şekilde çıkmamıza katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Müller, Paskalya Bayramı çerçevesinde kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimin artacağını, ancak Berlin gibi büyük bir kentte herkesi kontrol etmenin mümkün olamayacağını kaydetti. Virüsün temas edilmesiyle yayıldığını anımsatan Müller, bundan dolayı temasların mümkün olan en düşük seviyede tutulmasını istedi.

Michael Müller ayrıca yeni vakaların yüksek seviyede olduğuna ve yoğun bakımdaki hastaların sayısının da yükseldiğine işaret etti.

Merkel kararların uygulanmasını istemişti

Başbakan Angela Merkel, 28 Mart'ta Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de katıldığı bir programda, eyalet başbakanlarından, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını isteyerek, tedbirleri gevşeten eyalet başbakanlarını da eleştirmişti.

Merkel, eyalet başbakanlarıyla 4 Mart'ta düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişideki yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil fren" uygulamasına geçilmesine ve 7 Mart'a kadar geçerli olan sert tedbirlere dönüleceğine ilişkin karar alındığını aktarmıştı.​​​​​​​

Almanya'da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubat başında düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar hızla yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

01 Nis 2021 - 16:15 AA - Gündem

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