Ankara Sincan’da Semt pazar günleri değişti! Pazarlar hafta içi kurulacak

Sincan’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının günleri değişti. Söz konusu pazarlar hafta içi hizmet verecek.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe konularında hem vatandaş hem de esnaf uyarılıyor.

Pandemi ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hem vatandaşın hem de esnafların mağdur olmaması adına hafta sonu kurulan semt pazarları artık Cuma ve Pazartesi günü hizmet verecek. Cumartesi kurulan Yunus Emre ve Yenikent semt pazarları Cuma günü kurulacak. Pazar günü hizmet veren Pınarbaşı Mah. Ve Törekent pazarları ise Pazartesi günü açılacak.

Sincan’da semt pazarları

Pazartesi: İstasyon Mah. Semt Pazarı, Törekent Mah. Semt Pazarı, Pınarbaşı Mah. Semt Pazarı, G.O.P Mah. Semt Pazarı

Salı: Tandoğan Mah. Semt Pazarı, Osmanlı Mah. Semt Pazarı, Temelli İstiklal Mah. Semt Pazarı

Çarşamba: Ulubatlı Hasan Mah. Semt Pazarı, Yenikent (TOKİ) Semt Pazarı

Perşembe: Plevne Mah. Semt Pazarı

Cuma: Mevlana Mah. Semt Pazarı, Yunus Emre Mah. Semt Pazarı, Yenikent Merkez Pazarı

Pandemi ile mücadele kapsamında 14 Şubat 2020’den bu yana sahada büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan Belediyesi olarak hemşerilerimizin her daim yanındayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağımıza olan inancım tamdır. Maske, sosyal mesafe, hijyen konusunda çok hassas olalım. Hepimizin iyiliği için dikkat edelim ve kurallara harfiyen uyalım.” dedi.