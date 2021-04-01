Ankara Sincan’da Semt pazar günleri değişti! Pazarlar hafta içi kurulacak
Sincan’da semt pazarlarına yeni düzenleme. Sincan’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının günleri değişti. Söz konusu pazarlar hafta içi hizmet verecek.
Sincan’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının günleri değişti. Söz konusu pazarlar hafta içi hizmet verecek.
Sincan Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe konularında hem vatandaş hem de esnaf uyarılıyor.
Pandemi ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hem vatandaşın hem de esnafların mağdur olmaması adına hafta sonu kurulan semt pazarları artık Cuma ve Pazartesi günü hizmet verecek. Cumartesi kurulan Yunus Emre ve Yenikent semt pazarları Cuma günü kurulacak. Pazar günü hizmet veren Pınarbaşı Mah. Ve Törekent pazarları ise Pazartesi günü açılacak.
Sincan’da semt pazarları
Pazartesi: İstasyon Mah. Semt Pazarı, Törekent Mah. Semt Pazarı, Pınarbaşı Mah. Semt Pazarı, G.O.P Mah. Semt Pazarı
Salı: Tandoğan Mah. Semt Pazarı, Osmanlı Mah. Semt Pazarı, Temelli İstiklal Mah. Semt Pazarı
Çarşamba: Ulubatlı Hasan Mah. Semt Pazarı, Yenikent (TOKİ) Semt Pazarı
Perşembe: Plevne Mah. Semt Pazarı
Cuma: Mevlana Mah. Semt Pazarı, Yunus Emre Mah. Semt Pazarı, Yenikent Merkez Pazarı
Pandemi ile mücadele kapsamında 14 Şubat 2020’den bu yana sahada büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan Belediyesi olarak hemşerilerimizin her daim yanındayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağımıza olan inancım tamdır. Maske, sosyal mesafe, hijyen konusunda çok hassas olalım. Hepimizin iyiliği için dikkat edelim ve kurallara harfiyen uyalım.” dedi.
01 Nis 2021 - 17:58 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.