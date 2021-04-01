Etimesgut Belediye Meclisi, Başkan Enver Demirel başkanlığında başladı

Etimesgut Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantıları, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında başladı.Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Ömer Seyfettin Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıda meclis katip üyeliği, meclis başkanvekilliği için seçim yapıldı.

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTILARI BAŞLADI

Yapılan seçim sonucunda Meclis Divan Katipliklerine Erol Özcan (MHP), Hayriye Aydın (MHP), Semra Çizmeci (AK Parti), Vahide Koçak (CHP); Meclis Başkanvekillerine Soner Cengiz (MHP), Emre Akgül (AK Parti); Daime Encümen üyeliklerine Mesut Şahingöz (MHP), Fuat Yıldırım (AK Parti), Tülin Yıldırım (CHP) seçildiler. Başkan Demirel meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Oturumda ayrıca, Belediye Meclis çalışmalarına yardımcı olmak üzere oluşturulan 19 ihtisas komisyonu üyeleri de belirlendi.

Etimesgut Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporuyla denetim raporunun meclis toplantılarının son günü görüşülmesi kararlaştırıldı.