Ankaralı Muhtar'dan öğrencilere unutulmaz ders

Muhtar'dan öğrencilere unutulmaz ders! Ankara Batıkent Kampüsü'nde unutulmaz ders! Muhtar hanım Zübeyde Dönmez öğrencilerle buluştu. Ankara Final Okulları Batıkent Kampüsü İlkokul Öğrencileri Hayat Bilgisi dersi Yerel Yönetimler konusunu Ankara Yenimahalle İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez'in katılımıyla işledi.

Derse konuk olarak katılan İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez öğrencilere Yerel Yönetimler dersinde nasıl muhtar olunacağını kendisinin nasıl muhtar olduğunu anlatarak çocukların konu hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağladı.

ÖĞRENCİLERİN MUHTARDAN PARK İSTEĞİ

Öğrenciler muhtar hanıma sordukları sorularla muhtarlıkla ilgili bilgi alırken aynı zamanda kendi mahallelerinde olan sıkıntılardan da bahsetti. Öğrenciler ekseriyetle mahallelerinde park sıkıntısı yaşadıklarını belirterek kendileri açısında bu konunun büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

MUHTAR ZÜBEYDE DÖNMEZ ÖĞRENCİLERE MUHTARLIK SÜRECİNİ ANLATTI

Öte yandan Muhtar hanım Zübeyde Dönmez, öğrencilere nasıl muhtar olduğunu anlatarak, "Ben ilk önce okullarda bulunana Aile Birliğinde uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra insanların sorunlarına daha fazla nasıl çözüm bulabilirim diye düşündüm ve muhtarlığa aday oldu. Son yapılan muhtarlık seçiminde 6500 oy aldım. Benden sonraki aday 1500 eksik oy ondan sonraki aday ise 2800 eksik oy alarak sonuncu oldu. Ben 2019 yılından yapılan yerel seçimlerden bu yana yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı inönü mahallesinde muhtar olarak görev yapıyorumö." dedi.

ÖĞRENCİLERE UNUTULMAZ DERS

Ankara Final Okulları Batıkent Kampüsü 3. sınıf öğretmenleri ise Muhtar hanım Zübeyde Dönmez'e ders için verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Muhtar hanım Zübeyde Dönmez bizlerin derslerine katılarak öğrencilerin yerel yönetimler konusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağladı. Öğrencilerin unutamayacağı bir ders olduğuna inanıyoruz. Öğrenciler artık muhtar kimdir? Muhtar nasıl olunur? ve kimler muhtar olur? sorularının cevaplarını biliyor. Bize bu imkanı sağlayan başta Final Okulları yönetimi olmak üzere Final Okulları Ankara Batıkent Kampüsü idarecilerine de teşekkür ederiz. " ifadelerini kullandı.