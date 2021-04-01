İbo Show'un Rakibi Taktik Değiştirdi! Reytingler İstediği Gibi Gelmeyince Olanlar Oldu! Artık Tarihi...

İlk olarak 1993 yılında seyirci karşısına çıkan İbo Show o günden bu yana reytingleri al üst etmeyi başarıyor. Uzun bir aradan sonra yeniden Star TV’de izleyicisiyle buluşan İbo Show Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi konumunda. Sürpriz konukları ve renkli sahnelerinin yanında İbrahim Tatlıses’in efsane sunumuyla gerçekleşen program bir rakibini yerinden etti.

Sevilen talk Show programı İbo Show, bir başka müzikal programı ekranlara sığdırmadı, program kendisine gün aradı. Cumartesi akşamlarına damgasını vuran eğlenceli program İbo Show bir rakibi elemeyi başardı. Birbirinden ünlü isimlerin konuk edildiği program, o programı resmen köşeye sıkıştırdı.