İbo Show'un Rakibi Taktik Değiştirdi! Reytingler İstediği Gibi Gelmeyince Olanlar Oldu! Artık Tarihi...
Yıllardır ekranların vazgeçilmezi olan ve Türk televizyon tarihinde efsane haline gelen İbo Show’un rakibi bir hamle yaparak farklı bir taktiğe başvurdu. Yayın günü değiştirilen program İbo Show’dan çok etkilendi. Efsane haline bir program olan İbo Show Adeta rakip tanımıyor. Birçok yapım resmen onun günün düşünerek yayın hayatına giriyor. İmparator İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show bir programı adeta ekranlara sığdırmadı.
İlk olarak 1993 yılında seyirci karşısına çıkan İbo Show o günden bu yana reytingleri al üst etmeyi başarıyor. Uzun bir aradan sonra yeniden Star TV’de izleyicisiyle buluşan İbo Show Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi konumunda. Sürpriz konukları ve renkli sahnelerinin yanında İbrahim Tatlıses’in efsane sunumuyla gerçekleşen program bir rakibini yerinden etti.
Sevilen talk Show programı İbo Show, bir başka müzikal programı ekranlara sığdırmadı, program kendisine gün aradı. Cumartesi akşamlarına damgasını vuran eğlenceli program İbo Show bir rakibi elemeyi başardı. Birbirinden ünlü isimlerin konuk edildiği program, o programı resmen köşeye sıkıştırdı.
01 Nis 2021 - 21:10 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.