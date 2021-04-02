Ticaretin Hukuki Boyutu ATO’da Konuşuldu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak ticaretin sürdürülmesinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bunlar arasında karşılıksız çek, işçi-işveren davaları, şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu konularının da yer aldığını söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar, Genel Müdür Yardımcıları Abuzer Yazıcıoğlu ve Ahmet Hasan Kılıç ile bir toplantı gerçekleştirerek, ATO’nun sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi’nin gündeminde yer alan konuları ele aldı.

Toplantının açılışında konuşan Baran, ticaretin sağlıklı işleyebilmesi için ticari enstrümanların güvenilirliğinin önemine dikkat çekerek “Çekin itibarlı bir ödeme aracı olarak ticari hayattaki yerini koruyabilmesi için keşidecinin çeki ödemesini gerektirecek hukuki yaptırımların hayata geçirilmesi gereklidir” dedi.

Konuşmasında işçi-işveren davalarına da değinen Baran, davaların birçoğunun işverenin kusurlu olduğu anlayışıyla yürütülmesinin işgücü piyasası ve ticaret hayatına olumsuz yansıdığına dikkat çekti. Baran, konuyla ilgili olarak dava açmada zamanaşımı süresinin kısaltılması gerektiğini söyledi. Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun da etkin ve verimli olmadığını ifade eden Baran, uygulamanın firmalar açısından maliyet ve yük oluşturduğunu belirterek, mevzuatta avukat bulundurma zorunluluğu için yer alan sermaye miktarının yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

ATO Komite ve Meclis üyelerinin gündeme getirdiği sorunların konuşulduğu toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Meclis Üyeleri Onur Arvas ve Ali Arslan ile Komite Üyeleri Ertuğrul Bozoğlu, Erdinç Baysal ve Murat Yalçın da katıldı.