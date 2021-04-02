Kahramankazan Belediyesinin Faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi

Kahramankazan Belediyesinin 2020 yılı hizmet yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilmesi sonrasında tüm meclis üyelerine teşekkür ederek 2020 boyunca yaptıkları çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Kahramankazan Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısı maske ve mesafe kurallarına uyularak Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuzun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldükten sonra belediyenin 2020 yılı hizmet yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu sırada Başkan Oğuz yönetmelik gereği meclis başkanlığını Başkanvekili Altuğ Yücelen Özcüye bıraktı. Mecliste AK Parti MHP ve İYİ Parti gruplarının faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından raporun oylanmasına geçildi. Oylama sonucunda faaliyet raporu AK Parti MHP ve İYİ Partili tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

BAŞKAN OĞUZ SUNUM YAPTI

Başkan Oğuz faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilmesi sonrasında tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Oğuz 2020 yılında yaptıkları çalışmaları meclis üyelerine anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Gece gündüz demeden Kahramankazan için çalıştıklarını belirten Oğuz gerçekleştirilen çalışmalar ile yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Oğuz bu kapsamda Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi KİM ile 857 vatandaşa yeni iş imkânı sağladıklarını kurdukları dernek aracılığıyla 300 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs verdiklerini 2 yıldır çiftçilere hibe destekli 2 milyon sebze fidesi dağıttıklarını ve bu yıl da yine 1 milyon sebze gidesi dağıtacaklarını Kahramankazan Millet Bahçesinde yapımı süren inşaat çalışmalarını merkez mahallelerine inşa edecekleri mahalle kültür evlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini ikincisi ve üçüncüsünün inşaatına ise yakın zamanda başlanacağını Türkiyede ilk kez bir belediye tarafından kurulan ve kısa sürede 1500 aboneye ulaşan internet servis sağlayıcı şirketi KazanBelNet başta olmak üzere yaptıkları çalışmaları anlattı. Kahramankazan için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuzun sunumu tüm meclis üyelerinden alkış aldı.