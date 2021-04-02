Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "Yaratık..." Tüm Türkiye Destek Verdi! "Bu da Yapılmaz, Yazıklar Olsun"
Ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın'ın birkaç gün önce altına imza attığı paylaşım binlerce kişiden destek aldı. Sinirlenen ve ağzını açıp, gözünü yuman Demet Akalın; resmen yargı dağıttı!
Müzik dünyasının ve ekranlarının sevilen ismi Demet Akalın Twitter'ı çalkaladı. Türkiye'yi ayaklandıran olayla ilgili yorumu herkesin dikkatini çekti...Herkes, söz konusu olayın failiyle ilgili olarak "bu da yapılmaz, yazıklar olsun be!" yorumu yaptı.
Magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve yaptığı hemen hemen her paylaşımla gündeme gelen Demet Akalın bu kez çok ciddi ve önemli bir konuya değindi. Demet Akalın'ı ve tüm Türkiye'yi hem sinirlendirip, hem yasa boğan olayda Akalın "yaratık..." söyleminde bulundu. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
Demet Akalın, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte herkesin dikkatini üzerine çekti... Twitter'da tüm hedeflerin çevrildiği noktaya yönelen ve açıklama yapan, yaptığı açıklamayla da böyle hassas bir konuya değindiği için takdir toplayan Akalın'ın açıklamaları şu şekilde: (Diğer sayfaya geçiniz)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.