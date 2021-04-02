Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "Yaratık..." Tüm Türkiye Destek Verdi! "Bu da Yapılmaz, Yazıklar Olsun"

Müzik dünyasının ve ekranlarının sevilen ismi Demet Akalın Twitter'ı çalkaladı. Türkiye'yi ayaklandıran olayla ilgili yorumu herkesin dikkatini çekti...Herkes, söz konusu olayın failiyle ilgili olarak "bu da yapılmaz, yazıklar olsun be!" yorumu yaptı.

Magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve yaptığı hemen hemen her paylaşımla gündeme gelen Demet Akalın bu kez çok ciddi ve önemli bir konuya değindi. Demet Akalın'ı ve tüm Türkiye'yi hem sinirlendirip, hem yasa boğan olayda Akalın "yaratık..." söyleminde bulundu. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

Demet Akalın, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte herkesin dikkatini üzerine çekti... Twitter'da tüm hedeflerin çevrildiği noktaya yönelen ve açıklama yapan, yaptığı açıklamayla da böyle hassas bir konuya değindiği için takdir toplayan Akalın'ın açıklamaları şu şekilde: (Diğer sayfaya geçiniz)