Ankara'da 30 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 30 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. Bu sene de coşku ile başlayan üç aylardan Recep ayı geride kaldı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının son bulması ile beraber başlayacak olan Ramazan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar da hazırlıklara başladı. Ramazan boyunca iftar ve sahur vakitlerinin hangi saatlerde olacağı araştırılıyor.

Ankara'da 30 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 30 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.49

30 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 30 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.07

İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği ay olan Ramazan’da Müslüman alemi için farz ibadetlerden olan oruç tutuluyor. Hem Kuranı Kerim’in indirilmesinden hem de oruç tutulan ay olmasından kaynaklı önemli olan Ramazan ayında rahmet kapıları sonuna kadar açılıyor, dualar ve tövbeler ediliyor. Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan’ın bu sene ne zaman başlayacağı da açıklandı. Her sene olduğu gibi Diyanet İşler Başkanlığı’nın Ramazan ayının başlayacağı tarihi açıklamasının ardından Müslümanlar hazırlıklara başladı. Ramazan ayı bu sene 13 nisan tarihinde başlayacak olmakla beraber sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor.