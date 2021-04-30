Ankara'da 30 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 30 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 30 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. Bu sene de coşku ile başlayan üç aylardan Recep ayı geride kaldı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının son bulması ile beraber başlayacak olan Ramazan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar da hazırlıklara başladı. Ramazan boyunca iftar ve sahur vakitlerinin hangi saatlerde olacağı araştırılıyor.
Ankara'da 30 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 30 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.49
30 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 30 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.07
İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği ay olan Ramazan’da Müslüman alemi için farz ibadetlerden olan oruç tutuluyor. Hem Kuranı Kerim’in indirilmesinden hem de oruç tutulan ay olmasından kaynaklı önemli olan Ramazan ayında rahmet kapıları sonuna kadar açılıyor, dualar ve tövbeler ediliyor. Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan’ın bu sene ne zaman başlayacağı da açıklandı. Her sene olduğu gibi Diyanet İşler Başkanlığı’nın Ramazan ayının başlayacağı tarihi açıklamasının ardından Müslümanlar hazırlıklara başladı. Ramazan ayı bu sene 13 nisan tarihinde başlayacak olmakla beraber sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor.
30 Nis 2021 - 03:04 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.