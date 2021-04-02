Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor! Cansu Dereden Sonra O İsim de Gidiyor... Orijinali Ortaya Çıktı, Senaryo İfşalandı!

Orijinalinde 2 sezon ve her iki sezonda 5 bölüm olmak üzere toplam 10 bölüm olan ‘Doctor Foster’ dizisi, Sadakatsiz dizisi ile senaryosunu paylaşmıştı.

Bir uyarlama olan Sadakatsiz dizisi, dolayısıyla orijinaline bağlı kalma anlaşması ile ekrandaki yerini alıyordu. Bu bilginin ortaya çıkması ile Sadakatsiz dizisi için tahminler gecikmedi.