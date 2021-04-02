Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor! Cansu Dereden Sonra O İsim de Gidiyor... Orijinali Ortaya Çıktı, Senaryo İfşalandı!
Dizi daha önce görülmemiş gerçekler ile çalkanmaya devam ediyor. Dizinin arka planındaki şoke eden detaylar, seyircisini hiç beklemediği yerden vurmayı başardı. Orijinalinden bir uyarlama olan dizinin tüm senaryosu açığa çıktı. Seyircileri derinden sarsan bu gelişme, Sadakatsiz dizisini de kökten etkileyecek.
Orijinalinde 2 sezon ve her iki sezonda 5 bölüm olmak üzere toplam 10 bölüm olan ‘Doctor Foster’ dizisi, Sadakatsiz dizisi ile senaryosunu paylaşmıştı.
Bir uyarlama olan Sadakatsiz dizisi, dolayısıyla orijinaline bağlı kalma anlaşması ile ekrandaki yerini alıyordu. Bu bilginin ortaya çıkması ile Sadakatsiz dizisi için tahminler gecikmedi.
02 Nis 2021 - 14:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.