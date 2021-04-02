3 Nisan Yasak Var Mı? Ankara’da Cumartesi Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir yılı aşkın süredir etkisi görülen Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yasaklar ve kısıtlamalar uygulanmaya devam ediliyor. Ülkede kış döneminin başlaması ile uygulanan kısıtlamalarda mart ayı itibari ile esnemeye gidildi. Mart ayının başında vaka sayılarının düşmesine ve aşılama çalışmalarının hızlanmasına bağlı olarak kontrollü normalleşme süreci başladı. Mart ayından bu yana uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde vaka ve ağır hasta sayılarının yeniden artmaya başlaması ile beraber normalleşme süreci uygulamalarında değişikliğe gidildi.

Sağlık Bakanlığı mart ayının başında kontrollü normalleşme sürecinin yerinde karar uygulaması ile ilerleyeceğini açıklamıştı. Yerinde karar döneminde illerin nüfuslarına oranla sahip oldukları vaka sayıları belirlendi ve buna göre risk haritası oluşturuldu. Türkiye’deki iller haritada mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk ile gösterilmeye başlandı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak risk gruplarına ayrılan illerde farklı kısıtlamalar uygulandı. Normalleşme süreci ile vaka sayılarının artmasına bağlı olarak illerin risk gruplarında ve uygulanacak yasaklarda ise değişikliğe gidildi. Yapılan son kabine toplantısı ile beraber illerin risk gruplarının nasıl değiştiği ve hangi illerde sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanmaya başlanacağı açıklandı.



