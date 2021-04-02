Kayseri'de Heyelan Riskine Karşı Evler Tek Tek Tahliye Edildi!
Kayseri'nin merkez ilçesi Kocasinan'da bir mahallede 8 ev, heyelan riskine karşı boşaltıldı. Ekipler bölgede inceleyemeye başladı.
Erkilet Mahallesi'nde yamaçta iki gün önce küçük çaplı meydana gelen toprak kayması nedeniyle buraya ulaşılan yol kapatıldı. Kaya parçalarının yol kenarına düştüğü olayda evlerde hasar oluşmazken Vali Şehmus Günaydın, AFAD ekipleriyle bölgede inceleme yaptı.
Yapılan değerlendirme sonucu bilirkişilerin tavsiyesiyle mahallede risk altında bulunan 8 evin tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Mahalle muhtarı Ahmet Ceyhan, AA muhabirine, bölgede yaşanan küçük çaplı toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle alınan karar sonrası hanelerin boşaltıldığını söyledi.
Ceylan, tahliye edilen evlerde yaşayanlara devletin kira yardımı ya da ikamet etmeleri için konut kiralayacağını dile getirdi. Can kaybı yaşanmamasına sevindiklerini belirten Ceyhan, bu bölgede tarım arazileri bulunduğunu, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için yollarda çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.