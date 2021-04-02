Survivor Gonca Elenir Elenmez Her Şeyi Açığa Çıkardı! Anlattıkları İnanılmaz, Meğer Her Şey Başkaymış... "Vay Be..."

En çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor, inanılması güç gerçekler ile milyonları şaşırtmaya devam ediyor. Televizyonun yanı sıra sosyal medya üzerinden de birçok takipçisi bulunan yarışmada, Gonca’nın elenmesiyle olanlar oldu. Ünlüler takımına yedeklerden katılan Gonca Kakar, yaptığı açıklamalar ile yarışmanın perde arkasını gözler önüne serdi.

TV 8’de Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulan fenomen yarışma programı Survivor yine inanılmaz detaylar ile gündemi sarstı. Ünlüler takımından birleşme partisi öncesi elenen Gonca Kakar, yarışmaya dair yaptığı açıklamalar ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Survivor 2021 yine adada gelişen olaylar ile sallanıyor. Her defasında yeni bir iddia ile gündemi sarsan Survivor 2021, bu kez elenen bir yarışmacının söylemleri ile gündemde deprem etkisi yarattı.