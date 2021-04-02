Survivor Gonca Elenir Elenmez Her Şeyi Açığa Çıkardı! Anlattıkları İnanılmaz, Meğer Her Şey Başkaymış... "Vay Be..."
Survivor 2021 her geçen gün yeni bir skandal ile gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen yarışma programında ortaya çıkan her yeni gerçek hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde oluyor. Sürpriz iddiaların ve şok eden itirafların ardı arkası kesilmediği programda bu kez Gonca öyle şeyler açıkladı ki duyanların ağzı açık kaldı.
En çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor, inanılması güç gerçekler ile milyonları şaşırtmaya devam ediyor. Televizyonun yanı sıra sosyal medya üzerinden de birçok takipçisi bulunan yarışmada, Gonca’nın elenmesiyle olanlar oldu. Ünlüler takımına yedeklerden katılan Gonca Kakar, yaptığı açıklamalar ile yarışmanın perde arkasını gözler önüne serdi.
TV 8’de Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulan fenomen yarışma programı Survivor yine inanılmaz detaylar ile gündemi sarstı. Ünlüler takımından birleşme partisi öncesi elenen Gonca Kakar, yarışmaya dair yaptığı açıklamalar ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Survivor 2021 yine adada gelişen olaylar ile sallanıyor. Her defasında yeni bir iddia ile gündemi sarsan Survivor 2021, bu kez elenen bir yarışmacının söylemleri ile gündemde deprem etkisi yarattı.
02 Nis 2021 - 15:51 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.