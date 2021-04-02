02 Nis 2021 - 17:02 Güncelleme: 02 Nis 2021 - 17:03
Azerbaycan Ordusu Temel Komando Eğitimleri Isparta'da Devam Ediyor!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun Isparta'da süren eğitimleri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor." ifadesine yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.