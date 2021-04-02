Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Nis 2021 - 17:02 G: 02 Nis 2021 - 17:03

Azerbaycan Ordusu Temel Komando Eğitimleri Isparta'da Devam Ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun Isparta'da süren eğitimleri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor." ifadesine yer verildi.

02 Nis 2021 - 17:02 AA Ankara- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
İç Anadolu'da Bölgesinde Kovid-19 Denetimleri Sürüyor! mask
İç Anadolu'da Bölgesinde Kovid-19 Denetimleri Sürüyor!
Kayseri'de Heyelan Riskine Karşı Evler Tek Tek Tahliye Edildi! mask
Kayseri'de Heyelan Riskine Karşı Evler Tek Tek Tahliye Edildi!
Bakan Pakdemirli Açıkladı! Tarımsal Destek Ödemeleri Bugün Başlayacak! mask
Bakan Pakdemirli Açıkladı! Tarımsal Destek Ödemeleri Bugün Başlayacak!
Doğu Karadeniz'den İhracat Oranlarına Büyük Katkı! 3 Ayda 413 Milyon Dolarlık İhracat mask
Doğu Karadeniz'den İhracat Oranlarına Büyük Katkı! 3 Ayda 413 Milyon Dolarlık İhracat
Hava Sıcaklıklarında Artış Bekleniyor! Sıcaklıklar 2 İla 4 Derece Artacak mask
Hava Sıcaklıklarında Artış Bekleniyor! Sıcaklıklar 2 İla 4 Derece Artacak
Süveyş Kanalı Kazasında Şüpheler Artıyor! Uzman Heyet Gönderilecek! mask
Süveyş Kanalı Kazasında Şüpheler Artıyor! Uzman Heyet Gönderilecek!
Berlin Eyaletinde Kovid-19 Tedbirleri Sertleştiriliyor! mask
Berlin Eyaletinde Kovid-19 Tedbirleri Sertleştiriliyor!
En Ucuz Sigara Ne Kadar, Kaç TL? Tekel, Maltepe, Malbora, Winston, Parlament Zamlı Fiyat Listesi mask
En Ucuz Sigara Ne Kadar, Kaç TL? Tekel, Maltepe, Malbora, Winston, Parlament Zamlı Fiyat Listesi
2021 Mazot Gübre Desteği Ne Zaman Verilecek? 2021 Tarla Destek Parası Ne Zaman Verilecek? mask
2021 Mazot Gübre Desteği Ne Zaman Verilecek? 2021 Tarla Destek Parası Ne Zaman Verilecek?
Süveyş Kanalı'nı Kapatan Geminin Firmasından Rekor Tazminat İstendi! Tam 1 Milyar Dolar mask
Süveyş Kanalı'nı Kapatan Geminin Firmasından Rekor Tazminat İstendi! Tam 1 Milyar Dolar
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çin ABD'ye Resti Çekti! Çin, ABD Geriliminde Savaş Kapıda mask
Çin ABD'ye Resti Çekti! Çin, ABD Geriliminde Savaş Kapıda
Ronaldo Sinirlendi ve Yere Attı! Tam 64 Bin Avroya Alıcı Buldu! mask
Ronaldo Sinirlendi ve Yere Attı! Tam 64 Bin Avroya Alıcı Buldu!
İç Anadolu'da Bölgesinde Kovid-19 Denetimleri Sürüyor! mask
İç Anadolu'da Bölgesinde Kovid-19 Denetimleri Sürüyor!
Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı! Büyük Çöküş, O Grup Hedefine Alıp Patlattı! İzinsiz Kullandı, Cezasını Aldı! mask
Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı! Büyük Çöküş, O Grup Hedefine Alıp Patlattı! İzinsiz Kullandı, Cezasını Aldı!
Seren Serengil Ortalığı Resmen Yıktı! "İbrahim Tatlıses Tehdit Etti" Dedi, Twitter Sallandı! İmparator'a Büyük İftira! mask
Seren Serengil Ortalığı Resmen Yıktı! "İbrahim Tatlıses Tehdit Etti" Dedi, Twitter Sallandı! İmparator'a Büyük İftira!
Survivor Gonca Elenir Elenmez Her Şeyi Açığa Çıkardı! Anlattıkları İnanılmaz, Meğer Her Şey Başkaymış... "Vay Be..." mask
Survivor Gonca Elenir Elenmez Her Şeyi Açığa Çıkardı! Anlattıkları İnanılmaz, Meğer Her Şey Başkaymış... "Vay Be..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL