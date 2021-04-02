Fransa'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzdan Kötü Haber Geldi!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıkladı. İşte detaylar...
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 31. haftasında yarın Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Zeki Çelik'in Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu belirtti. Galtier ayrıca, Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından Ligue 1'de Nimes maçında ve A Milli Futbol Takımı'yla 3 karşılaşmada forma giydiğini hatırlattı.
Burak'ın özel bir sağlık sorunu olmadığını kaydeden Galtier, "Bu sabah kendisiyle görüştüm. (Sakatlığı nedeniyle) 9 hafta maç oynamamıştı ve ardından arka arkaya 4 karşılaşmada forma giydi. Bunlar uluslararası ve yüksek performans gerektiren maçlardı." ifadelerini kullandı. Fransız çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın PSG karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğine ilişkin kararını yarın sabah onunla görüştükten sonra vereceğini aktardı.
Zeki Çelik, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile oynanan müsabaka öncesi A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarılmış, ancak sebebiyle ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmamıştı.
02 Nis 2021 - 17:10 AA - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.