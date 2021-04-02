Pursaklar’da Otizm Farkındalık Gününde Sevgi Müsabakası

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2 Nisan Otizm Farkındalık gününde Pursaklar Belediye Spor Kulübü Ragbi takım sporcularının desteğiyle çalışmalarını sürdüren Otizmli sporcuları Kapalı Spor Salonunda ziyaret etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Pursaklar’da da otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

2 Nisan Otizm Farkındalık gününde, Pursaklar Beledi Spor Kulübü Ragbi takım sporcuları, çocuklar için antrenman müsabakası düzenledi. Gerçekleştirilen farkındalık çalışmasına katılım sağlayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’de bu mutlu anlara tanıklık etmek adına Kapalı Spor Salonunda ısınma hareketleri yapan çocukların antrenmanlarını yakından takip etti.

‘‘Teşekkürler Bizim Çocuklar’’

Otizm eksiklik değil, farklılık olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak engelli vatandaşlarımız için yaptığımız Engelliler Sosyal Tesislerimizi haftanın 7 günü kullanma imkânı sunuyoruz. Biz onların hayattan dışlanmalarını hiç istemiyoruz. Yapabildikleri, becerebildikleri sanatsal, kültürel, sportif her türlü faaliyette onlarında yer bulmalarını istiyoruz. İmkânlarımızı da bu doğrultuda geliştirmeye çalışan bir anlayışa sahibiz. Ragbi takım sporcularımız, minik kardeşlerimiz için antrenman ve sevgi müsabakası düzenlemiş. Şimdi burada hep birlikte, heyecanla bu maçı izleyeceğiz. İnşallah çocuklarımızın, sporcularımızın ve ailelerimizin mutlu olduğu bir farkındalık gününü birlikte yaşamak istiyoruz. Benim de çok mutlu olduğum bu farkındalık İçin Teşekkürler Bizim Çocuklar’’ dedi.