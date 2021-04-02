Tüm Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Onay Aldı! Artık Whatsapp'ta Para Var... İşte Detaylar!
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta yeni bir önemin kapıları aralandı. Sosyal medyada sürekli çökmesi ile gündem olan popüler mesajlaşma uygulamasında çok ciddi bir dönem başlıyor. En son kişisel verilerin korunması kapsamında kullanıcılarına bir bildirim yollayan WahtsApp, bu süreçte birçok kullanıcısını kaybetmişti.
Tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması yeni yapılacak güncelleme ile kullanıcılarına getireceği yenilikleri duyurdu. Şirketten yapılan son açıklama karşısında hayrete düşen kullanıcılar, yine bir WhatsApp sürprizi ile karşılaştı. Bu sefer çok daha ciddi gerçekleşecek bu güncelleme ile kullanıcıları WhatsApp’ta yeni bir dönem bekliyor.
2009 yılında ilk piyasaya sunulan çevrimiçi haberleşme uygulaması, yeni yapılacak bu güncelleme ile kullanıcılarına yeni bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. Anlık mesajlaşma türündeki WhatsApp, dudak uçuklatan bir rakam karşılığında Facebook’a satılmıştı. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcı bulunan uygulamada bu kez para dönemi başlıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.