Tüm Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Onay Aldı! Artık Whatsapp'ta Para Var... İşte Detaylar!

Tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması yeni yapılacak güncelleme ile kullanıcılarına getireceği yenilikleri duyurdu. Şirketten yapılan son açıklama karşısında hayrete düşen kullanıcılar, yine bir WhatsApp sürprizi ile karşılaştı. Bu sefer çok daha ciddi gerçekleşecek bu güncelleme ile kullanıcıları WhatsApp’ta yeni bir dönem bekliyor.

2009 yılında ilk piyasaya sunulan çevrimiçi haberleşme uygulaması, yeni yapılacak bu güncelleme ile kullanıcılarına yeni bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. Anlık mesajlaşma türündeki WhatsApp, dudak uçuklatan bir rakam karşılığında Facebook’a satılmıştı. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcı bulunan uygulamada bu kez para dönemi başlıyor.