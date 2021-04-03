Keçiören Yükseltepe'ye Mehmet Doğan kütüphanesi açıldı

Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesinin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehrimize büyük, muhkem bir kütüphane açmayı düşünüyoruz. gerek ilçemizden gerekse Ankara'dan gelen çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanacağı bir kütüphane olacak. Rabbimin ilk emri, "Oku, Allah'ın adıyla oku'dur. Dolayısıyla kalkınmanın yolu eğitimden geçiyor. Eğitimine önem vermeyen toplumların yücelmesi, yükselmesi mümkün değildir." dedi.

"EĞİTİMİ, KÜLTÜRÜ, BİLİMİ ÇOCUKLARIMIZA VERMELİYİZ"

Başkan Altınok açılış konuşmasında, ilk göreve geldikleri 1994 yılından itibaren kütüphane konusunda çalışmalara başladıklarını ve 1995 yılında Fatih Kütüphanesini faaliyete geçirdiklerini söyleyerek şunları aktardı:

"Çocuklarımıza imkan vermemiz lazım. Geleceğimiz, çocuklarımıza verdiğimiz imkânlarla şekillenecek. Geleceğimizi çocuklarımız yönetecek. Kütüphane hizmeti önemli bir hizmettir. 1995 yılında da Fatih Kütüphanemizi açmıştık. O zaman belediyelerde kütüphane falan yoktu. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Burada hem yetişkin hem de çocuk kütüphanesini açıyoruz. Burası memur anlayışıyla yönetilmeyecek, gerekirse gece 12'ye kadar açık olacak. Milli şuurla yetişmeyen neslin vay haline. Bizi biz yapan değerlerimizi unuttuğumuz zaman yok olmaya mahkum oluruz. Eğitimi, kültürü, bilimi çocuklarımıza vermeliyiz. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalamak için çok çalışmalıyız, onun için de çok okumalıyız. Atatürk, 'Türk milletinin en büyük düşmanı cehalettir' diyor. 'İlim Çin'de de olsa gidin alın' denmiştir. Hz. Ali, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyor. Bu nedenle biz de şehrimizde kütüphanelerimizin sayısını çoğaltacağız.Çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir yuvada çalışması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

"MEHMET ABİ İZ BIRAKAN BİR ALPERENDİR"

Kütüphaneye ismi verilen Mehmet Doğan hakkında da konuşan Altınok, "Kütüphaneye ismini verdiğimiz Mehmet abimiz ülkemize, devletimize milletimize, büyük hizmetleri olan bir insandır. Mehmet abi, kendi kütüphanesinde birçok eser olduğunu, bunları bağışlamak istediğini, gelecek neslin okuması gerektiğini söyledi. Çocuklarımızın geleceğini, tarihini öğrenmesi için bir adım atmak gerektiğini söyledi. Ben de o zaman bir kütüphane açalım, buraya da senin ismini verelim dedim. Mehmet abi yok, ismimi vermene gerek yok dedi, çünkü kendini aşmış bir insan. Bir şekilde kendisini ikna ederek Mehmet Doğan ismini bu güzel kütüphanemize verdik. Mehmet abi iz bırakan bir Alperen'dir. Alperen çizgisini de hiç bozmadı. Makam, mevki olunca bozuluyor insanlar. Onun hamuru, mayası sağlam olunca hiçbir zaman kendini bozmadı. Vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kütüphane açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, kütüphaneye ismi verilen Mehmet Doğan'ın çocukları Serdar Doğan ve Selçukkan Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

7 BİN 500 KİTAP, 144 ÇALIŞMA ALANI

Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesinde çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı bölüm bulunuyor. Yetişkinler için oluşturulan bölümde 6 bin kitap ve 104 kişinin aynı anda çalışabileceği masalar yer alıyor. Çocuklar için oluşturulan bölümde ise 1500 kitap ile 28 çocuğun aynı anda buradan faydalanabileceği masalar yer alıyor. Kütüphanede toplamda 7 bin 500 kitap, 144 de çalışma alanı bulunuyor.

MEHMET DOĞAN KİMDİR?

1933 yılında Kayseri'nin Isbıdın [Bağpınar] köyünde dünyaya gelmiştir. Mehmet Doğan , Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Tımarlı Sipahi” olarak devletine büyük hizmetlerde bulunan bir aileye mensuptur. Aile efradından Sipahi Hacı Ahmet Ağa sipahiliğin kaldırılmasından sonra Yüzbaşı rütbesi ile “Kır Serdarı” olarak iç güvenlik hizmetinde görev yapmış ve bu vazifeden emekli olmuştur.

İlkokul yılları II. Dünya Savaşı'nın açlık ve kıtlık yıllarına rastlamıştır. Köyde okuma imkânının kısıtlı olması nedeniyle tahsil hayatına devam edememiş ve daha on üç yaşındayken çalışmak üzere gurbete gitmek zorunda kalmıştır.

Babası ve amcası Demokrat Parti delegesi olduğu için o da bu partinin ve daha sonra Adalet Partisi’nin izinden gitmiştir. Komünizmle Mücadele Derneğinin Ankara Şube Başkanı olarak görev yaptığı yıllarda da “Alarm” isimli bir haftalık gazete çıkarmıştır. 1963 yılında Hindistan sürgününden dönen Alparslan Türkeş’le tanıştıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisine katılarak uzun yıllar “Genel Muhasiplik” görevi yapmıştır. 1977 seçimlerinde Kayseri Milletvekili seçilerek 12 Eylül 1980 darbesine kadar milletvekili olarak görevine devam etmiştir. Darbe ile birlikte tutuklanmış ve 29 ay hapis yatmıştır. Kenan Evren’in kurduğu darbe mahkemelerinde idamla yargılanmış daha sonra beraat etmiştir. Birçok tarihi romanı ve milliyetçi dergileri okuyarak tarih ve milli şuurunu oluşturmuş, kitaplara olan ilgisiyle zengin bir kütüphaneye sahip olmuştur. Kuruluşunda katkısının olduğu Erciyes Üniversitesi'ne 2000 adet kitap bağışlamıştır. Hayatı boyunca kitaplara ve okumaya çok önem veren Mehmet Doğan Keçiören Belediyesine de hikaye, roman, tarihi ve fikrî kitapların da içinde bulunduğu 5000 adet kitap bağışında bulunmuştur.

Son dönemlerde faal politika hayatına ara vererek kitap yazmaya başlayan ve yayımlanmış üç kitabı bulunan Doğan, fikri mücadelesine bu yolda devam etmektedir.