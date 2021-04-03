Akciğere Zarar Vermesi Nedeniyle Bu Maskelerin Satışı Yasaklandı!
Kanada’da yetkililer, grafen içeren maskelerin satışını durdurduklarını açıkladı. Bu maskelerinde akciğere zarar verdiği belirtildi.
Hindustan Times’ın haberine göre, ulusal sağlık politikalarının yürütüldüğü Kanada Sağlık Dairesi tarafından dün yapılan açıklamada grafen içeren maskelerin, oluşturabileceği sağlık riskleri nedeniyle dağıtımının, üretiminin ve ithalatının durdurulması istendi.
Grafen içeren maskeler üzerinde araştırma yürüten yetkililer ilk değerlendirmelere göre solunan grafen parçacıklarının akciğer toksisitesine neden olabileceğini belirledi. Piyasaya sürülen grafenli maskelerin “antiviral” ve “antibakteriyel” özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor. Nanoteknoloji ile üretilen maskelerin Kanada ve Hindistan’da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.