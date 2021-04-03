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- 03 Nis 2021 - 13:06 G: 03 Nis 2021 - 13:07

Akciğere Zarar Vermesi Nedeniyle Bu Maskelerin Satışı Yasaklandı!

Kanada’da yetkililer, grafen içeren maskelerin satışını durdurduklarını açıkladı. Bu maskelerinde akciğere zarar verdiği belirtildi.

Emre Okur
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Hindustan Times’ın haberine göre, ulusal sağlık politikalarının yürütüldüğü Kanada Sağlık Dairesi tarafından dün yapılan açıklamada grafen içeren maskelerin, oluşturabileceği sağlık riskleri nedeniyle dağıtımının, üretiminin ve ithalatının durdurulması istendi.

Grafen içeren maskeler üzerinde araştırma yürüten yetkililer ilk değerlendirmelere göre solunan grafen parçacıklarının akciğer toksisitesine neden olabileceğini belirledi. Piyasaya sürülen grafenli maskelerin “antiviral” ve “antibakteriyel” özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor. Nanoteknoloji ile üretilen maskelerin Kanada ve Hindistan’da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

03 Nis 2021 - 13:06 AA Ankara- Gündem

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