Mamak Zabıta Müdürlüğü ekipleri Maske-Mesafe-Hijyen denetimi

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri maske mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan zabıta ekiplerinin her gün denetime devam edeceklerini belirterek Bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek ve sağlıklı günlere ulaşmak için maske-mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet etmemiz gerekmektedir. Mamak Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz dedi.

VIRÜSÜ MISAFIR ETMEYIN

Mamakta bulunan pastane kafe restaurant alışveriş merkezleri fırınlar marketleri ziyaret eden ekipler faaliyet gösteren işyerlerine uyması gereken dezenfekte ve hijyen kurallarını uygulayıp uygulamadığını kontrol ederek Sağlığınız bizim için önemli. Lütfen maske mesafe temizlik kurallarına uyalım dediler. Yapılan denetimlerde maske takmayanlara para cezası uygulanacağını belirten ekipler maskenin doğru şekilde kullanmanın salgının kırılmasında etkili olacağını ifade ederek burunlarını kapatmayacak şekilde maske takan vatandaşları da uyardı.