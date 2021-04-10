CarrefourSA Ramazan kolisi fiyatları 2021! CarrefourSA Ramazan paketi ne kadar? 2021 CarrefourSA Ramazan Paketinde Neler Var?

Her sene heyecanla beklenen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene 13 nisan tarihinde başlayacak olan on bir ayın sultanına az zaman kala süpermarketlerin çıkardığı Ramazan kolileri de merak konusu oldu. İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan boyunca kalabalık iftar sofralarında buluşacak olan Müslümanlar, lezzetli yemekler için Ramazan kolilerinin içeriklerini ve fiyatlarını araştırmaya başladı.

Ürün Açıklaması

3 Adet ve üzeri alımlarınız 2 gün içinde teslim edilir.

Mega Koli

Ramazan ayında kurulan iftar sofralarına lezzet ve keyif katan CarrefourSA ramazan kolileri, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmenizi sağlıyor. CarrefourSA'nın çeşitli alternatiflerle hazırladığı ramazan kolilerini kendi eviniz için alabileceğiniz gibi ihtiyaç sahiplerine de hediye edebilirsiniz.

Geniş Aileler İçin Tasarruf İmkânı

CarrefourSA ramazan kolileri, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara yönelik olarak çeşitli alternatiflerle sunuluyor. Koli içeriklerinde ürün çeşitliliği farklılaşsa da her zaman en seçkin markaların ürünlerine yer veriliyor. CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi, en zengin içerikli kolilerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Sıvı yağdan bakliyata, çay, kahve ve gazlı içeceklerden kahvaltılıklara kadar farklı ürünlerin bir arada sunulduğu Carrefour Mega Ramazan Kolisi, geniş ailelere ve iftar sofralarında misafir ağırlamayı sevenlere hitap ediyor. Mega Ramazan Kolisi, ramazan boyunca ihtiyaç duyulan birçok ürüne bir anda ulaşmanıza olanak tanırken %36 tasarruf etmenizi de sağlıyor.

Klasik Koli : 69.90 TL

CarrefourSA'nın Ramazan sofraları için özel olarak hazırladığı kolilerden biri olan Klasik Koli, çekirdek aile sofralarınız için temel ihtiyaçları barındırıyor. Bakliyattan sıvı yağa, makarnadan yemek sonrası çaya kadar geniş ürün yelpazesi ile lezzetli sofralar hazırlamanıza yardımcı olan ürünler, CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi'nde sizleri bekliyor.

Zamandan ve Fiyattan Tasarruf Edin

Klasik Koli, zamandan ve fiyattan tasarruf etmeniz için size özel hazırlanmış bir paket içerisinde sunuluyor. Aşağıda malzeme detaylarını bulabileceğiniz ve lezzetli sofralar hazırlamanıza imkan sağlayan Klasik Ramazan Kolisi’ni CarrefourSA güvencesiyle tek tıkla satın alabilirsiniz.

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Duru Başbaşı Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tukaş Domates Salçası 410 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği: 129,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Doğalım Osmancık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Tat Nohut 1000 g 8 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1000 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Hisar Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Tukaş Bezelye 830 g

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Koska Çiçek Balı 220 g

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 g

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 g

Lokman Helva Sade 200 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt Pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Pepsi Twist Cola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt Pet

Lüks Koli Ramazan Paketi:189,90 TL

Ramazanın gelişi sofralardan belli olur. Ramazan ayında kurulan soflara lezzet ve keyif katmak için hazırlanan CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi sizleri bekliyor. İçerisindeki otuz beş çeşit ürün ile zamandan ve fiyattan tasarruf etmenize yardımcı oluyor.

CarrefourSA’da Ramazan Bereketi

CarrefourSA Lüks koli zengin ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor. Bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan ihtiyaç duyacağınız onlarca ürün tek bir kolide. Ramazanın bereketini sofralarınıza getiren ve özel olarak hazırlanan ramazan kolilerini hem eviniz hem de ihtiyaç sahipleri için tek tıkla satın alabilirsiniz.

CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi İçeriği:



Komili Ayçiçek Yağı 1 lt

Komili Ege Sızma Zeytinyağı 500 ml

Zeki Osmancık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Tat Nohut 1000 g 8 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1000 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 g

Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet 48'li 153 g

Hisar Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Filiz İrmik 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Tukaş Bezelye 830 g

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 g

Dardanel Ton 150 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Koska Çiçek Balı 220 g

Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 g

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 350 g Cam

Lokman Helva Sade 200 g

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g

Arifoğlu Köfte Harcı 50 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Sarıkız Sade Maden Suyu 250 ml Cam

Sarıkız C+Limon Maden Suyu 250 ml Cam

Tropicana Limonata 1 lt Pet

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt Pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Pepsi Twist Cola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt Pet