Milli Yıldız Futbolcu İkinci Kez Kovid-19 Oldu!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, milli futbolcunun belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi. Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı. Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.
03 Nis 2021 - 15:38 AA - Spor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.