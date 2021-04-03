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- 03 Nis 2021 - 15:38 G: 03 Nis 2021 - 15:50

Milli Yıldız Futbolcu İkinci Kez Kovid-19 Oldu!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Emre Okur
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Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, milli futbolcunun belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi. Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı. Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.

03 Nis 2021 - 15:38 AA - Spor

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