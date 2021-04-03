03 Nis 2021 - 16:19 Güncelleme: 03 Nis 2021 - 16:22
Antalyaspor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Bitti!
Antalyaspor ve MKE Ankaragücü'ne Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacak. Ankaragücü ve Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top sürme çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.