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- 03 Nis 2021 - 16:19 G: 03 Nis 2021 - 16:22

Antalyaspor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Bitti!

Antalyaspor ve MKE Ankaragücü'ne Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacak. Ankaragücü ve Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top sürme çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

03 Nis 2021 - 16:19 AA Antalya- Spor

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