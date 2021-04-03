THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'leri Belli Oldu!
Khimki'nin ABD'li yıldızı Jordan Mickey ve TD Systems Baskonia'nın İtalyan oyuncusu Achille Polonara THY Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu seçildi. İşte detaylar...
Khimki'nin ABD'li basketbolcusu Jordan Mickey ve TD Systems Baskonia'nın İtalyan basketbolcusu Achille Polonara, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında 36'şar verimlilik puanına ulaşan Mickey ve Polonara, kariyerlerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Mickey, uzatmada 87-85 kazandıkları ASVEL karşılaşmasında 28 sayı, 9 ribaunt, 3 asist üretti. Polonara ise takımının konuk olduğu Panathinaikos OPAP'ı 97-82 yendiği maçta 22 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla oynadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.