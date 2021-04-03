Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Nis 2021 - 16:38 G: 03 Nis 2021 - 16:39

THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'leri Belli Oldu!

Khimki'nin ABD'li yıldızı Jordan Mickey ve TD Systems Baskonia'nın İtalyan oyuncusu Achille Polonara THY Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu seçildi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Khimki'nin ABD'li basketbolcusu Jordan Mickey ve TD Systems Baskonia'nın İtalyan basketbolcusu Achille Polonara, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında 36'şar verimlilik puanına ulaşan Mickey ve Polonara, kariyerlerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Mickey, uzatmada 87-85 kazandıkları ASVEL karşılaşmasında 28 sayı, 9 ribaunt, 3 asist üretti. Polonara ise takımının konuk olduğu Panathinaikos OPAP'ı 97-82 yendiği maçta 22 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla oynadı.

03 Nis 2021 - 16:38 AA Ankara- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Milli Yıldız Futbolcu İkinci Kez Kovid-19 Oldu! mask
Milli Yıldız Futbolcu İkinci Kez Kovid-19 Oldu!
Leicester City, Yıldız Forveti Kelechi Iheanacho'nun Sözleşmesini Uzattı! mask
Leicester City, Yıldız Forveti Kelechi Iheanacho'nun Sözleşmesini Uzattı!
NBA'de Utah Jazz Rüzgarı Devam Ediyor! Evinde Peş Peşe 21. Galibiyete Ulaştı mask
NBA'de Utah Jazz Rüzgarı Devam Ediyor! Evinde Peş Peşe 21. Galibiyete Ulaştı
Fransa'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzdan Kötü Haber Geldi! mask
Fransa'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzdan Kötü Haber Geldi!
Ronaldo Sinirlendi ve Yere Attı! Tam 64 Bin Avroya Alıcı Buldu! mask
Ronaldo Sinirlendi ve Yere Attı! Tam 64 Bin Avroya Alıcı Buldu!
NBA'de Furkan Korkmaz ve Cedi Osman Karşılaştı! NBA Gecenin Sonuçları Nasıl? mask
NBA'de Furkan Korkmaz ve Cedi Osman Karşılaştı! NBA Gecenin Sonuçları Nasıl?
İtalya'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzun Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı! mask
İtalya'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzun Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı!
Premier Lig'in Yıldız Transferi Ozan Kabak, Katkısı İle Herkesi Memnun Etti! mask
Premier Lig'in Yıldız Transferi Ozan Kabak, Katkısı İle Herkesi Memnun Etti!
Milli Motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Yarışacak! mask
Milli Motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Yarışacak!
Bir Dönemin Yıldız Futbolcusu Emre Çolak Kadro Dışı Kaldı! mask
Bir Dönemin Yıldız Futbolcusu Emre Çolak Kadro Dışı Kaldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'leri Belli Oldu! mask
THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'leri Belli Oldu!
İçişleri Bakanlığı Denetimlerinde 149 Bin 815 İşletme Kontrol Edildi! mask
İçişleri Bakanlığı Denetimlerinde 149 Bin 815 İşletme Kontrol Edildi!
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artmaya Devam Ediyor! Toplam Vaka 4 Milyon 276 Bini Geçti! mask
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artmaya Devam Ediyor! Toplam Vaka 4 Milyon 276 Bini Geçti!
Avukatlar Günü Ne Zaman? 2021 Avukatlar Günü Ne Zaman İlan Edildi İşte Avukatlar Günü Mesajları… mask
Avukatlar Günü Ne Zaman? 2021 Avukatlar Günü Ne Zaman İlan Edildi İşte Avukatlar Günü Mesajları…
Antalyaspor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Bitti! mask
Antalyaspor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Bitti!
Acun Ilıcalı’dan Survivor Çağrı’ya Şok Darbe! Diskalifiye Olması An Meselesi, Son Uyarısını Yapmıştı! Bardağı Taşıran Son Damla… mask
Acun Ilıcalı’dan Survivor Çağrı’ya Şok Darbe! Diskalifiye Olması An Meselesi, Son Uyarısını Yapmıştı! Bardağı Taşıran Son Damla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL