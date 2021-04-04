Ankara'da kısıtlama nedeniyle sokaklar boş kaldı

Ankara'da, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetleri dışında az sayıda vatandaş bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin "İllere Göre Risk Durumu Haritası"nda "çok yüksek riskli" 58 kentten biri olan Ankara'da cuma saat 21.00'de başlayıp yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Kısıtlama çerçevesinde polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kentin özellikle cadde ve meydanlarında kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak vatandaşlardan izin belgelerini göstermelerini istiyor. Yaya devriye görevinde bulunan polisler de aynı şekilde gördükleri vatandaşların istisna kapsamında olup olmadığını kontrol ediyor.

Vatandaşların genel itibarıyla kısıtlamaya uydukları, sokak, cadde, meydan ve parklarda az sayıda kişinin bulunduğu dikkati çekiyor.

- Saat 17.00'ye kadar alışveriş yapılabiliyor

Başkentliler, 10.00-17.00 saatlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerden alışverişlerini yapabiliyor. Yine belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi aldıkları siparişleri teslim edebiliyor.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri vatandaşlara hizmet verebiliyor. Lokanta, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise 10.00-20.00 saatlerinde paket servis hizmeti sunuyor.

Çevrim içi hizmet veren firmalar da 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini vatandaşlara ulaştırabiliyor.