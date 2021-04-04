Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sosyal Medyayı Aleve Attı! Bornozlu Paylaşımları Sosyal Medyayı Çalkaladı! Neler Oluyor...

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bu fotoğraflar ile herkesin dikkatini üzerine çeken Songül Karlı, öyle bir dekolteye yer verdi ki, sosyal medyada yer yerinden oynadı. Son dönemde ünlülerin kendi hesaplarından yaptıkları cesaretli pozlar ile isimlerinden sıkça söz ettiriyorlardı. Bu isimleri bir yenisi daha eklendi. Ancak bu öyle bir pozdu ki…

Halk müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu olan Songül Karlı aktif kullandığı Instagram hesabından öyle bir fotoğraflar paylaştı ki, sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraflar karşısında resmen şok yaşadı. Bornozlu olduğu halleri ile fotoğraf çekilen Songül Karlı, iddialı paylaşımları ile kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.