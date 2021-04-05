Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Nis 2021 - 10:36 G: 05 Nis 2021 - 10:39

Tüketici Fiyatları Bazında En Fazla Artış ve Azalış Gösteren Ürünler Belli Oldu!

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 oranıyla karnabaharda yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,30 oranıyla kabak oldu. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, geçen ay karnabahardaki fiyat artışını yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi. Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,52 ile tıraş malzemeleri, yüzde 7,71 ile limon, yüzde 7,20 ile domates yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 17,08 ile salatalık, yüzde 15,55 ile kıvırcık, yüzde 12,32 ile kırmızı lahana, yüzde 9,84 ile kuru soğan, yüzde 9,33 ile patates takip etti. TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Karnabahar 61,04 Sivri Biber 27,88 Tavuk Eti 9,79 Tıraş Malzemeleri 8,52 Limon 7,71 Domates 7,20 Elbise (Kadın için) 7,00 Saç Bakım Ürünleri 6,81 Deodorant 6,12 Muz 5,35 Elbise (Çocuk için) 5,01 Soğuk İçecekler (Servis edilen) 4,80 Kabartma Maddeleri 4,76 Pantolon (Erkek için) 4,67 Kolonya 4,39 Kesme Şeker 4,30 Pencere (PVC) 4,14 Kakao 4,10 Çorbalar 3,82 Ekmekarası Yiyecekler (Döner) 3,21 Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Benzin-0,93 Motorin-1,19 Yumurta-1,88 Antep Fıstığı-1,89 Sarımsak-2,10 Konserveler-2,36 Kazak (Kadın için)-2,53 Maydanoz-3,56 Kuru Fasulye-3,81 Salça-3,94 Bot (Kadın için)-4,00 Kaban (Erkek için)-5,08 Ampul-7,06 Ispanak-8,20 Patates-9,33 Kuru Soğan-9,84 Kırmızı Lahana-12,32 Kıvırcık-15,55 Salatalık-17,08 Kabak-17,30

05 Nis 2021 - 10:36 AA Ankara- Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
2021 Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç Ne Zaman? mask
2021 Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç Ne Zaman?
Türk Kızılay, İdlib'de İnşasını Bitirdiği Briket Evlerin 784'üne Aileleri Yerleştirdi! mask
Türk Kızılay, İdlib'de İnşasını Bitirdiği Briket Evlerin 784'üne Aileleri Yerleştirdi!
İçişleri Bakanlığı Denetimlerinde 149 Bin 815 İşletme Kontrol Edildi! mask
İçişleri Bakanlığı Denetimlerinde 149 Bin 815 İşletme Kontrol Edildi!
Avukatlar Günü Ne Zaman 2021? Avukatlar Günü Ne Zaman İlan Edildi? İşte Avukatlar Günü Mesajları… mask
Avukatlar Günü Ne Zaman 2021? Avukatlar Günü Ne Zaman İlan Edildi? İşte Avukatlar Günü Mesajları…
Kafelerde Kovid-19 Kurallarına Uyulmadı! 167 Kişi Para Cezası Aldı mask
Kafelerde Kovid-19 Kurallarına Uyulmadı! 167 Kişi Para Cezası Aldı
Migros Ramazan Kolisi Satışa Çıktı Mı? 2021 Migros Ramazan Paketinde Neler Var? Migros Ramazan Kolisi Fiyatları mask
Migros Ramazan Kolisi Satışa Çıktı Mı? 2021 Migros Ramazan Paketinde Neler Var? Migros Ramazan Kolisi Fiyatları
BİM Ramazan Kolisi Satışa Çıktı Mı? 2021 BİM Ramazan Paketinde Neler Var? BİM Ramazan Kolisi Fiyatları mask
BİM Ramazan Kolisi Satışa Çıktı Mı? 2021 BİM Ramazan Paketinde Neler Var? BİM Ramazan Kolisi Fiyatları
Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Denetimler Sıkılaştırıldı! Sürücülerin İzin Belgeleri Kontrol Ediliyor mask
Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Denetimler Sıkılaştırıldı! Sürücülerin İzin Belgeleri Kontrol Ediliyor
A101 Ramazan Kolisi Satışa Çıktı Mı? 2021 A101 Ramazan Paketinde Neler Var? İşte A101 Ramazan Kolisi Fiyatları mask
A101 Ramazan Kolisi Satışa Çıktı Mı? 2021 A101 Ramazan Paketinde Neler Var? İşte A101 Ramazan Kolisi Fiyatları
CarrefourSA Ramazan Kolisi Satışa Çıktı Mı? 2021 CarrefourSA Ramazan Paketinde Neler Var? CarrefourSA Ramazan Kolisi Fiyatları mask
CarrefourSA Ramazan Kolisi Satışa Çıktı Mı? 2021 CarrefourSA Ramazan Paketinde Neler Var? CarrefourSA Ramazan Kolisi Fiyatları
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yenimahalle'nin kreş öğretmenleri tiyatro sahnesinde mask
Yenimahalle'nin kreş öğretmenleri tiyatro sahnesinde
Tüketici Fiyatları Bazında En Fazla Artış ve Azalış Gösteren Ürünler Belli Oldu! mask
Tüketici Fiyatları Bazında En Fazla Artış ve Azalış Gösteren Ürünler Belli Oldu!
Bel Ağrısına karşı 7 etkili egzersiz! Bel ağrısına ne iyi gelir? mask
Bel Ağrısına karşı 7 etkili egzersiz! Bel ağrısına ne iyi gelir?
Mamak Arama Kurtarma Ekibi’nden Nefes Kesen Tatbikat mask
Mamak Arama Kurtarma Ekibi’nden Nefes Kesen Tatbikat
Etimesgut belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak mask
Etimesgut belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak
Altındağ İlçesine 2 yılda 38 kilometre yeni yol mask
Altındağ İlçesine 2 yılda 38 kilometre yeni yol

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL