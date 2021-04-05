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- 05 Nis 2021 - 10:37 G: 05 Nis 2021 - 10:38

Yenimahalle'nin kreş öğretmenleri tiyatro sahnesinde

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri Tiyatro Grubu ilk gösterisini sergiledi. Tamamı belediye kreşlerindeki öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğunun Temiz Kalpler Temiz Doğa adlı ilk oyunu Batıkent Sinan Bengier Tiyatro Salonunda seyirciyle buluştu.

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri Tiyatro Grubu ilk gösterisini sergiledi. Tamamı belediye kreşlerindeki öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğunun Temiz Kalpler Temiz Doğa adlı ilk oyunu Batıkent Sinan Bengier Tiyatro Salonunda seyirciyle buluştu.

KOSTÜMDEN DEKORA SENARYODAN PERFORMANSA AYRI BIR EMEK

Geri dönüşüm konusunun işlendiği ve uzun çalışmalardan sonra perde diyen gösterinin temellerini ise Yenimahalle Belediyesi Barış Manço Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenleri attı. Dünyada yaşamını sürdüren  başka canlıların olduğuna vurgu yapılan oyunda diğer canlıların yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğinin altı çizilirken geri dönüşümün önemi hakkında da önemli mesajlar verildi. Performanslarıyla usta tiyatrocuları aratmayan kreş öğretmenleri gösteriyi izleyenlerden de tam not aldı.

Oyunundaki birbirinden yaratıcı kostüm ve dekorları da kendileri tasarlayan öğretmenler pandeminin seyrine göre bir takvim oluşturarak Temiz Kalpler Temiz Doğa adlı oyunla ilçe genelinde birçok çocuğu buluşturmayı planlıyor.

05 Nis 2021 - 10:37 - Kültür - Sanat

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