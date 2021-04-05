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- 05 Nis 2021 - 11:07 G: 05 Nis 2021 - 11:08

Görevdeyken Yargılanan İlk Başbakan Netanyahu Hakim Karşısında!

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olan ve tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde yapıldı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu yandaşı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi. İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti. Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

05 Nis 2021 - 11:07 AA - Siyaset

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