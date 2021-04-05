Montrö Boğazlar Sözleşmesi Ne Zaman Bitiyor? En Önemli Maddeleri Nelerdir?

Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye jeopolitik konumu açısından son derece önemli bir noktada duruyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen Türkiye’nin boğazları ile ilgili önemli karar ve sınırlamaları içeren Montrö Boğazlar Sözleşmesi bu nedenle merak konusu oldu. Birçok kişi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ne zaman, hangi ülkeler tarafından imzalandığını ve hangi maddeleri içerdiğini merak ediyor.