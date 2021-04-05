Montrö Boğazlar Sözleşmesi Ne Zaman Bitiyor? En Önemli Maddeleri Nelerdir?
Öncesinde Meclis Başkanı Şentop ile daha Emekli Amirallerin yayınlamış olduğu bildiri ile gündeme gelen Möntro Boğazlar Anlaşması en çok aranan konulardan birisi oldu. Gelin sizde bu konuyu merak ediyorsanız haberimizde bir göz atın.
Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye jeopolitik konumu açısından son derece önemli bir noktada duruyor. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen Türkiye’nin boğazları ile ilgili önemli karar ve sınırlamaları içeren Montrö Boğazlar Sözleşmesi bu nedenle merak konusu oldu. Birçok kişi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ne zaman, hangi ülkeler tarafından imzalandığını ve hangi maddeleri içerdiğini merak ediyor.
05 Nis 2021 - 16:25 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.