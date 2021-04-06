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- 06 Nis 2021 - 15:29 G: 06 Nis 2021 - 15:38

Ramazan'da Teravih Namazı Kılınacak Mı? Ankara 2021 Ramazan'da Camiler Açık Mı, Kapalı Mı?

Koronavirüs vakalarının artması ile yaşanan sokak kısıtlamaları ile birlikte vatandaşlar tarafından Ramazan Ayı yasakları merak edilir oldu. Özellikle Ankara ilinde Teravih namazı kılınacak mı en çok aranan kelimeler oldu. İşte cevabı...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzun zamandır etkisi görülen Covid-19 salgını nedeni ile camiler uzun süre ibadete kapatılmıştı. Salgının Türkiye’de görülmesinin ardından ibadete kapatılan camiler 2020 yılının haziran ayında normalleşmeye geçilmesi ile beraber yeniden hizmete açıldı. O dönemden bu yana önlemler alınarak toplu cuma namazları kılınıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber vatandaşlar Ramazan boyunca teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak etmeye başladı.

06 Nis 2021 - 15:29 - Yaşam

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