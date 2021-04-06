Ramazan'da Teravih Namazı Kılınacak Mı? Ankara 2021 Ramazan'da Camiler Açık Mı, Kapalı Mı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzun zamandır etkisi görülen Covid-19 salgını nedeni ile camiler uzun süre ibadete kapatılmıştı. Salgının Türkiye’de görülmesinin ardından ibadete kapatılan camiler 2020 yılının haziran ayında normalleşmeye geçilmesi ile beraber yeniden hizmete açıldı. O dönemden bu yana önlemler alınarak toplu cuma namazları kılınıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber vatandaşlar Ramazan boyunca teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak etmeye başladı.