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- 06 Nis 2021 - 15:38 G: 06 Nis 2021 - 15:46

Müge Anlı’da Duygusal Anlar! İkizlerin Hikayesi Milyonları Ağlattı!

Müge Anlı gün geçmiyor ki ilginç olaylarla izleyici karşısına geçmesin. Son olarak programa katılan ikizlerin yaşadıkları herkesi duygulandır. Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı İle Tatlı Sert programı birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşımaya devam ediyor. Her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen programın bugün ekrana gelen bölümünde ailesini arayan ikiz kardeşler milyonları ekrana kilitledi. Üç günlükken evlatlık verilen ikizler, biyolojik ailelerini bulmak için Müge Anlı’da yardım istedi. Kardeşlerin hikayesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

 

06 Nis 2021 - 15:38 - Müge Anlı Haberleri

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