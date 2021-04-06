Müge Anlı’da Duygusal Anlar! İkizlerin Hikayesi Milyonları Ağlattı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı İle Tatlı Sert programı birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşımaya devam ediyor. Her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen programın bugün ekrana gelen bölümünde ailesini arayan ikiz kardeşler milyonları ekrana kilitledi. Üç günlükken evlatlık verilen ikizler, biyolojik ailelerini bulmak için Müge Anlı’da yardım istedi. Kardeşlerin hikayesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.