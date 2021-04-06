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- 06 Nis 2021 - 15:49 G: 06 Nis 2021 - 15:55

Yaz Sonuna Kadar 18 Yaş Üstü Nüfusun Yüzde 70'i Aşılanacak Vaadi Geldi!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 6'sına ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılanların oranının yaz sonunda yüzde 70 olacağına ilişkin hükümetin verdiği vaadi tekrarladı. İşte detaylar...

Emre Okur
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Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"En ihtiyatlı senaryoda, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19 aşılama süreci ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olacak." diyen Sanchez, mevcut durumda yaklaşık 3 milyon olan aşı yapılan kişi sayısının gelecek ay 5 milyona, haziranda 10 milyona, temmuzda 25 milyona ve ağustos sonunda 33 milyona ulaşacağını söyledi.

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlanacağını vurgulayan Sanchez, "Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen firmalarından nisan ve haziran arasında İspanya'ya 38 milyon doz aşı gelmesi öngörülüyor. Bu sayı eylül sonuna kadar 87 milyon dozu bulacak. Şimdiye kadar gelen aşılardan 3,5 kat daha hızlı aşı gelecek. Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren en büyük hedef aşı olmak, aşı olmak ve aşı olmak olacak." ifadelerini kullandı.

Sanchez, diğer yandan salgından dolayı 25 Ekim 2020'den itibaren uygulanan olağanüstü halin (OHAL) öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırılacağını açıkladı. Sanchez ayrıca, Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarının öngörüldüğü gibi tamamlanması halinde bunun ekonomideki etkilerinin de olumlu olacağını, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İspanya'daki 2021 yılı ekonomik büyüme tahminini, ocak ayına göre yarım puan artırarak yüzde 6,4'e çıkardığını ifade etti.

İspanya Başbakanı, ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip turizm sektörünün canlandırılması için Kovid-19 aşısı olanlara verilmesi öngörülen "yeşil pasaportun, ücretsiz ve tüm dünyada geçerli olacağını" ifade etti. Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan ve üçüncü dalganın başlayacağına ilişkin ilk işaretlerin gelmeye başladığı İspanya'da bu zamana kadar 3 milyon 311 bin 325 vaka tespit edilirken, 75 bin 783 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

06 Nis 2021 - 15:49 AA - Sağlık

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